 Sari la conținut
M
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Grecia, distrusă în Liga Națiunilor. Fosta campioană a Europei a depășit contraperformanța României

p Scris de paul bardașu
Grecia, distrusă în Liga Națiunilor. Fosta campioană a Europei a depășit contraperformanța României
Aosom
Liga Națiunilor a oferit vineri seară una dintre cele mai spectaculoase victorii ale actualei ediții. Olanda a spulberat Grecia, scor 7-0, la Amsterdam, administrându-i fostei campioane europene una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din istorie. Rezultatul depășește chiar și proporțiile dezastrului suferit de România, învinsă cu 6-0 de Polonia, în urmă cu numai șase săptămâni.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →