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Sport

Ianis Stoica își ia adio de la Estrela! Internaționalul român, pe cale să ajungă în top 5 campionate

t Scris de tudor moisa
Ianis Stoica își ia adio de la Estrela! Internaționalul român, pe cale să ajungă în top 5 campionate
Aosom
Despre posibila plecare a lui Ianis Stoica de la Estrela se vorbește de multă vreme și este doar o chestiune de timp până când transferul se va realiza. Koln, U

Sursa: Eurosport Romania

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