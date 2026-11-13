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Sport

Karolina Muchova s-a retras de la Turneul Campioanelor cu câteva ore înaintea meciului: „Nu așa aș fi vrut să închei”

a Scris de alexandru tomuțiu
Karolina Muchova s-a retras de la Turneul Campioanelor cu câteva ore înaintea meciului: „Nu așa aș fi vrut să închei”
Aosom
Karolina Muchova (30 de ani, locul 7 WTA) s-a retras de la Turneul Campioanelor. O problemă medicală a forțat-o pe cehoaică să abandoneze După două înfrângeri suferite în primele două partide, Muchova urma să o întâlnească pe Mirra Andreeva în meciul de încheiere al grupei, însă a fost nevoită să se retragă. Duelul era programat vineri, de la 22:00. ...

Sursa: Gsp

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