 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

La 32 de ani, s-a aruncat în fața trenului! Acum, soția a spus ce a făcut înainte să moară: ”Lara, vine tati”

d Scris de digi sport
La 32 de ani, s-a aruncat în fața trenului! Acum, soția a spus ce a făcut înainte să moară: ”Lara, vine tati”
Aosom
La 32 de ani, s-a aruncat în fața trenului! Acum, soția a spus ce a făcut înainte să moară: ”Lara, vine tati”

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →