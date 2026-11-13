La doi ani de la retragerea din F1 a dezvăluit calvarul din perioada de final a carierei: „O umilință. Eram sătul să fiu pus la pământ”

Daniel Ricciardo (37 de ani), fostul pilot din Formula 1, a vorbit despre calvarul pe care l-a trăit în ultimele luni ale carierei sale în „Marele Circ”. După perioade de succes la Red Bull, Renault și McLaren, pe finalul carierei australianul a ajuns la RB. Ricciardo a revenit la fosta sa echipă din Faenza cu speranța de a forța o revenire la Red Bull, însă fără succesul scontat. ...

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