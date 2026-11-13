 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Lewis Hamilton, pus în gardă de un fost angajat Ferrari: "Leclerc nu este genul care să se ferească"

n Scris de nicu savin
Lewis Hamilton, pus în gardă de un fost angajat Ferrari: "Leclerc nu este genul care să se ferească"
Aosom
Lewis Hamilton și Charles Leclerc au dezvoltat o rivalitate acerbă în interiorul Ferrari, iar Jock Clear, fost angajat al Scuderiei, consideră că monegascul nu

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →