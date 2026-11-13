Mihai Gergely, campion național la 100 m liber după o schimbare importantă în viață: „A trebuit să mă regăsesc”

Mihai Gergely (24 de ani) a devenit campion național la 100 m liber, în bazin scurt, la Otopeni, deși în ultimul an a trecut printr-o schimbare importantă de parcurs. Vicecampion european de juniori cu ștafeta de 4x100 m liber în 2021, înotătorul din Cluj-Napoca a ales să se întoarcă acasă, să înceapă să muncească și să devină antrenor de înot. ...

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