Mihai Stoica a spus în direct la TV ce trebuie să facă înlocuitorul lui la FCSB

Plecat joi de la FCSB, Mihai Stoica a fost prezent la TV vineri seară și a spus ce ar trebui să facă înlocuitorul său la echipa roș-albastră. Becali încă nu i-a numit un înlocuitor direct lui Mihai Stoica, însă se va întâlni luni cu agentul Bogdan Apostu pentru a-i propune oficial postul de manager general. ...

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