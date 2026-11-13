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Sport

Mihai Stoica a spus în direct la TV ce trebuie să facă înlocuitorul lui la FCSB

a Scris de adrian duţă
Mihai Stoica a spus în direct la TV ce trebuie să facă înlocuitorul lui la FCSB
Aosom
Plecat joi de la FCSB, Mihai Stoica a fost prezent la TV vineri seară și a spus ce ar trebui să facă înlocuitorul său la echipa roș-albastră. Becali încă nu i-a numit un înlocuitor direct lui Mihai Stoica, însă se va întâlni luni cu agentul Bogdan Apostu pentru a-i propune oficial postul de manager general. ...

Sursa: Gsp

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