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Milionar din Formula 1, Kimi Anonelli primește bani cu porția. Tânărul campion mondial nu depășește „alocația” primită lunar de la părinți

a Scris de amelia ionescu
Milionar din Formula 1, Kimi Anonelli primește bani cu porția. Tânărul campion mondial nu depășește „alocația” primită lunar de la părinți
Aosom
Deși a ajuns la câștiguri impresionante după succesul din Formula 1, Kimi Antonelli continuă să fie ținut cu picioarele pe pământ de familia sa.

Sursa: Adevarul

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