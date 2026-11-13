TIMISOARA. Etapa a VII-a a primei ligi de baschet masculin aduce pentru SCM Timișoara un meci cu o candidată la titlu, CSM Oradea. CITEȘTE ȘI: Două medalii și un record național pentru Vlad Meliș la Naționalele de înot. Sportivii de la Politehnica Timișoara, aproape de podium și la ștafetă. FOTO Bihorenii au 3 victorii și […] Articolul Misiune aproape imposibilă. Baschetbaliștii de la Politehnica Timișoara înfruntă vicecampioana din Oradea apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗