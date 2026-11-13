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Moldova - Kazahstan 1-1, ACUM, DGS 3. Olanda - Grecia / Serbia - Germania, 21:45, DGS 1 și 2. Programul complet

d Scris de digi sport
Moldova - Kazahstan 1-1, ACUM, DGS 3. Olanda - Grecia / Serbia - Germania, 21:45, DGS 1 și 2. Programul complet
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Moldova - Kazahstan 1-1, ACUM, DGS 3. Olanda - Grecia / Serbia - Germania, 21:45, DGS 1 și 2. Programul complet

Sursa: Digisport

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