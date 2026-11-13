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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Olanda - Grecia 7-0 / Serbia - Germania 1-3 / Scoția - Macedonia 2-1. Programul complet și rezultatele

d Scris de digi sport
Olanda - Grecia 7-0 / Serbia - Germania 1-3 / Scoția - Macedonia 2-1. Programul complet și rezultatele
Aosom
Olanda - Grecia 7-0 / Serbia - Germania 1-3 / Scoția - Macedonia 2-1. Programul complet și rezultatele

Sursa: Digisport

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