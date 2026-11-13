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Omagiu pentru Cristiano Ronaldo: Toată naționala Portugaliei va purta numărul 7 la meciul cu Danemarca

a Scris de alexandra pricop
Omagiu pentru Cristiano Ronaldo: Toată naționala Portugaliei va purta numărul 7 la meciul cu Danemarca
Aosom
Portugalia îi va aduce un omagiu legendarului fotbalist Cristiano Ronaldo

Sursa: Stiri Pe Surse

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