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Pochettino s-a abținut cu greu să nu plângă în fața americanilor! Cum a explicat plecarea la United

n Scris de nicu savin
Pochettino s-a abținut cu greu să nu plângă în fața americanilor! Cum a explicat plecarea la United
Aosom
Mauricio Pochettino va fi noul antrenor al lui Manchester United, iar acesta a apărut pentru prima dată în fața presei din SUA după anunțul oficial al clubului

Sursa: Eurosport Romania

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