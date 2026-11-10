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Sport

Portarul Ionuț Radu spune de ce nu vine la echipa națională: „Nu este o decizie luată pe ascuns”

b Scris de bogdan păcurar
Portarul Ionuț Radu spune de ce nu vine la echipa națională: „Nu este o decizie luată pe ascuns”
Aosom
Portarul Ionuț Radu afirmă că nu a refuzat naționala de fotbal a României pentru meciurile din noiembrie din Liga Națiunilor, ci a ales această perioadă pentru a se trata din cauza unor probleme medicale la un umăr. El spune că este o problemă mai veche, pe care până acum a tratat-o doar prin „simpla gestionare a durerii”.

Sursa: Digi24

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