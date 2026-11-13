România - Polonia » Meciul revanșei după umilința din tur! Gică Hagi ia în calcul o formulă atipică

România și Polonia se întâlnesc în Liga Națiunilor, într-un meci care se va juca astăzi de la ora 21:45, pe Arena Națională. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și platforma AntenaPLAY. După acest meci, România va juca pe 17 noiembrie, în Bosnia, în ultima partidă din Liga Națiunilor. ...

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