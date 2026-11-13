Românul care a fost căpitan la un club de tradiție din Polonia știe ce trebuie să facă „tricolorii”: „Asta nu este negociabilă”

Sergiu Hanca (34 de ani), jucătorul celor de la Petrolul Ploiești și fost căpitan la Cracovia, a prefața duelul dintre România și Polonia din Liga Națiunilor, programat pe 14 noiembrie, de la ora 21:45. Sergiu Hanca a transmis că „tricolorii” lui Gică Hagi au nevoie de o atitudine corectă în partida de mâine pentru a avea șansa de a obține un rezultat pozitiv: „Cred că e nevoie doar de o stare de spirit bună, de atitudine”. ...

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