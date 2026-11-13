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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Sabalenka - Svitolina 3-6, 6-3, 1-6 / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1. S-a stabilit ”careul de ași” de la Turneul Campioanelor!

d Scris de digi sport
Sabalenka - Svitolina 3-6, 6-3, 1-6 / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1. S-a stabilit ”careul de ași” de la Turneul Campioanelor!
Aosom
Sabalenka - Svitolina 3-6, 6-3, 1-6 / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1. S-a stabilit ”careul de ași” de la Turneul Campioanelor!

Sursa: Digisport

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