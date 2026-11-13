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Sabalenka - Svitolina, ACUM, pe Digi Sport 2, la Turneul Campioanelor / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1

d Scris de digi sport
Sabalenka - Svitolina, ACUM, pe Digi Sport 2, la Turneul Campioanelor / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1
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Sabalenka - Svitolina, ACUM, pe Digi Sport 2, la Turneul Campioanelor / Andreeva - Shnaider 6-2, 6-1

Sursa: Digisport

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