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Șansa vieții pentru tânărul de 21 de ani care i-a înfruntat pe luptătorii din Daghestan! Cum a fost răsplătit

a Scris de alexandru tomuțiu
Șansa vieții pentru tânărul de 21 de ani care i-a înfruntat pe luptătorii din Daghestan! Cum a fost răsplătit
Aosom
Saba Lazishvili, wrestlerul în vârstă de 21 de ani care i-a luat apărarea lui Merab Dvalishvili în duelul cu Usman Nurmagomedov și alți luptători, a primit un loc la la evenimentul de lupte libere RAF din Abu Dhabi. CONTEXT: În luna iulie, după un eveniment RAF organizat în Georgia, luptătorul UFC Merab Dvalishvili l-a pălmuit pe Ahmed Gadzhimagomedov, un apropiat al familiei Nurmagomedov.Răzbunarea a venit miercuri. ...

Sursa: Gsp

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