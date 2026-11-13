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Selecționerul Poloniei a vorbit cu respect despre naționala României: "Mă aștept la un meci deschis"

n Scris de nicu savin
Selecționerul Poloniei a vorbit cu respect despre naționala României: "Mă aștept la un meci deschis"
Aosom
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Poloniei, Jan Urban, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la o confruntare deschisă cu Rom

Sursa: Eurosport Romania

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