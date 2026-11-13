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Sport

Selecționerul Poloniei, plin de îngrijorare înainte de meciul cu România: ”Nu pot garanta nimic”

d Scris de digi sport
Selecționerul Poloniei, plin de îngrijorare înainte de meciul cu România: ”Nu pot garanta nimic”
Aosom
Selecționerul Poloniei, plin de îngrijorare înainte de meciul cu România: ”Nu pot garanta nimic”

Sursa: Digisport

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