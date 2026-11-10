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Sport

Suceava, în centrul succesului României la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori 2026

v Scris de v.i. adomnicăi
Suceava, în centrul succesului României la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori 2026
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> Succesul olimpic poartă amprenta Sucevei, unde a fost format şi pregătit lotul care a cucerit două medalii de aur, două de argint şi una de bronz România a obţinut un rezultat excepţional la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori 2026, desfăşurată în Thailanda, cucerind două medalii deCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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