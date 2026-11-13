Masters 2026, competiție găzduită în aceste zile de Vatra Dornei. Două medalii de argint și una de bronz au fost câștigate de sportivii români în cursele Masters, la care au participat peste 140 de concurenți din mai multe țări europene, cu vârste între 35 și peste 70 de ani. Cele două medalii de argint au […] The post Trei medalii pentru România la Campionatele Europene de Ciclocros de la Vatra Dornei. Duminică sunt așteptați spectatorii la finalele Youth! first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗