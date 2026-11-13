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Turneul Campioanelor 2026: Aryna Sabalenka, OUT! Știm toate cele patru semifinaliste

t Scris de tudor moisa
Turneul Campioanelor 2026: Aryna Sabalenka, OUT! Știm toate cele patru semifinaliste
Aosom
Aryna Sabalenka a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor, pentru prima dată după cinci ani. Fosta lideră mondială a fost învinsă de Elina Svitolina

Sursa: Eurosport Romania

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