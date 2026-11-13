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Un jucător al Poloniei a rămas uimit, înainte de meciul cu România: ”Nu am jucat în viața mea pe un asemenea stadion”

d Scris de digi sport
Un jucător al Poloniei a rămas uimit, înainte de meciul cu România: ”Nu am jucat în viața mea pe un asemenea stadion”
Aosom
Un jucător al Poloniei a rămas uimit, înainte de meciul cu România: ”Nu am jucat în viața mea pe un asemenea stadion”

Sursa: Digisport

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