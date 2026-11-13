 Sari la conținut
M
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Unde se vede la TV România - Polonia, meciul în care tricolorii încearcă să spele rușinea din Liga Națiunilor

p Scris de paul bardașu
Unde se vede la TV România - Polonia, meciul în care tricolorii încearcă să spele rușinea din Liga Națiunilor
Aosom
Naționala României dispută sâmbătă, 14 noiembrie, ultimul meci pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Tricolorii primesc vizita Poloniei, pe Arena Națională din București, într-o partidă în care încearcă să evite o nouă umilință și să obțină primele puncte sub comanda lui Gică Hagi.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →