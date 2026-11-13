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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Verdict categoric în direct: ”transferul anului” în SuperLigă! A jucat doar 340 de minute, dar a impresionat pe toată lumea

d Scris de digi sport
Verdict categoric în direct: ”transferul anului” în SuperLigă! A jucat doar 340 de minute, dar a impresionat pe toată lumea
Aosom
Verdict categoric în direct: ”transferul anului” în SuperLigă! A jucat doar 340 de minute, dar a impresionat pe toată lumea

Sursa: Digisport

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