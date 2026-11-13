Baschetbaliştii sibieni au cedat, în această seară, la două posesii diferenţă, în Sala “Transilvania”, meciul cu CSO Voluntari. Disputa a fost una în mare parte echilibrată, de-abia în debutul actului decisiv diferenţa d epe tabelă fiind alcătuită din două cifre. La revenirea lui Keith Stone în galben şi albastru, CSU a câştigat prima perioadă cu […] The post Vineri, 13… CSU Sibiu pierde la mare luptă în faţa uneia dintre echipele fruntaşe ale Ligii Naţionale appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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