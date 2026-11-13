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Vineri, 13… CSU Sibiu pierde la mare luptă în faţa uneia dintre echipele fruntaşe ale Ligii Naţionale

o Scris de ovidiu boica
Vineri, 13… CSU Sibiu pierde la mare luptă în faţa uneia dintre echipele fruntaşe ale Ligii Naţionale
Aosom
Baschetbaliştii sibieni au cedat, în această seară, la două posesii diferenţă, în Sala “Transilvania”, meciul cu CSO Voluntari. Disputa a fost una în mare parte echilibrată, de-abia în debutul actului decisiv diferenţa d epe tabelă fiind alcătuită din două cifre. La revenirea lui Keith Stone în galben şi albastru, CSU a câştigat prima perioadă cu […] The post Vineri, 13… CSU Sibiu pierde la mare luptă în faţa uneia dintre echipele fruntaşe ale Ligii Naţionale appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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