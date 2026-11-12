Anunț public privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială TIMIȘOARA, județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru următoarele sectoare cadastrale din extravilan:

Lucrarea de înregistrare sistematică nr. 12: sectoarele cadastrale nr. 40, 43, 45, 51, 62, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 104, 108, 109, 111, 114, 122, 127, 132, 139, 158, 167, 169, 171 și 172.

Lucrarea de înregistrare sistematică nr. 13: sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 9, 19, 20, 22, 33, 56, 58, 61, 63, 67, 102, 124, 133, 137, 138, 164, 166 și 168.

Documentele sunt disponibile pentru consultare în perioada 18.11.2026 – 16.01.2027, după cum urmează:

La sediul Primăriei Municipiului Timișoara: Compartimentul Administrare Fond Funciar;

Online: Pe pagina de internet a Primăriei (www.primariatm.ro) și pe site-ul oficial al ANCPI.

Această etapă se desfășoară conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Depunerea cererilor de rectificare

Proprietarii imobilelor vizate pot depune cereri de rectificare a documentelor tehnice în intervalul menționat (18.11.2026 – 16.01.2027).

Cererile pot fi transmise: