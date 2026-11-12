Clădirea școlii gimnaziale din cadrul Liceului „Jean Louis Calderon”, mai eficientă energetic. Municipalitatea urmează să recepționeze lucrările

Primăria Municipiului Timișoara pregătește recepția pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează clasele de gimnaziu ale Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon”. După lucrări, clădirea va avea un consum mai redus de energie și costuri de întreținere mai mici, iar elevii și profesorii vor beneficia de săli de clasă cu temperaturi constante pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Investiția municipalității a inclus izolarea termică a clădirii cu vată bazaltică de 15 cm, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare, refacerea instalațiilor electrice și termice, precum și montarea a 60 de panouri fotovoltaice, care vor contribui la producerea energiei electrice și la reducerea consumului din rețea.

Lucrările au inclus și îmbunătățirea accesului în clădire, prin refacerea rampei pentru persoanele cu dizabilități și amenajarea unei alei care să permită accesul autovehiculelor de intervenție și întrețnere în incintă. De asemenea, a fost refăcut trotuarul din jurul clădirii, iar în curtea școlii a fost amenajat un teren cu suprafață din tartan, destinat activităților sportive ale elevilor.

Lucrările, în valoare de peste 4.5 milioane de lei (inclusiv TVA), au fost finanțate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C5 – Valul Renovării.

Serviciul Comunicare