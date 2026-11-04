Comunicat PMB

04-11-2026: Am început dezbaterile publice despre amenajarea Bulevardului Magheru!

Am început miercuri, 4 noiembrie, dezbaterile publice despre amenajarea Bulevardului Magheru!

Două mese rotunde au loc la Arcub, la care participă factori relevanți pentru reamenajarea zonei de intervenție.

Primul grup a cuprins instituții publice din proximitate: Universitatea București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ASE, Teatrul Național, Sala Dalles, Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, Banca Mondială, Metrorex, Primăria Sectorului 1, colegi de la Urbanism, AMCCRS și Ordinul Arhitecților din România (OAR), partenerii noștri în acest mare proiect.

Am discutat despre nevoile fiecăruia, ce consideră că îi lipsește zonei care leagă Piața Universității de Piața Romană, ce își doresc, ce așteptări au.

După-amiază, la a doua dezbatere, vor participa asociații profesionale.

Alte două mese rotunde sunt programate joi, 5 noiembrie.

Adunăm, astfel, informații relevante, care vor sta la baza temei de proiectare a concursului internațional de soluții pe care urmează să-l lansăm.

În paralel, vă invităm în continuare, pe fiecare dintre voi, să vă spuneți părerea. Până pe 21 noiembrie, puteți completa un chestionar public în care să ne spuneți ce nevoi și ce așteptări aveți de la zona vizată.

La începutul lui decembrie, după închiderea perioadei de completare a chestionarului și finalizarea meselor rotunde, încheiem procesul de consultare cu o dezbatere publică deschisă, la care sunteți invitați să participați (în limita locurilor disponibile).

Vom prezenta atunci, împreună cu OAR, sinteza rezultatelor chestionarului public, concluziile meselor rotunde, precum și direcțiile principale ale temei de proiectare.