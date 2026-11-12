Noutăți Consiliul Județean Brașov
O clădire publică din patrimoniul județului Brașov devine un model de eficienţă energetică, după o investiție de peste 12 milioane de lei din fonduri PNRR!
Județul Brașov, în calitate de beneficiar, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de partener, au finalizat proiectul „Reabilitare energetică imobil DGASPC Brașov, Str. Carpați nr. 23, Municipiul Codlea, județul Brașov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale.
Proiectul PNRR s-a desfăşurat în perioada 27.01.2023 – 30.08.2026.
Obiectivul asumat prin contractul de finanțare nr. 11406/27.01.2023 a fost implementarea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Complexul de Servicii Măgura Codlea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:
- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu 87,37%;
- diminuarea consumului de energie primară totală cu 46,65%;
- micşorarea consumului de energie primară utilizând surse convenţionale cu 59,96%;
- scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră aferent energiei primare cu 68,97%.
Valoarea totală a proiectului a fost de 12.307.494,91 lei cu TVA, din care:
– valoarea eligibilă utilizată din fonduri PNRR: 6.654.638,93 lei cu TVA;
– contribuția proprie a Consiliului Județean Brașov pentru cheltuieli neeligibile: 5.652.855,98 lei cu TVA.
Procedurile de recepţie la terminarea lucrărilor s-au încheiat în 28 iulie 2026, odată cu semnarea procesului-verbal de către reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate: Consiliul Judeţean Braşov, DGASPC Brașov, firma constructoare SC ICCO Facility Management SRL, firma de proiectare SC 2GMG Construct SRL, dirigintele de şantier, Inspectoratul de Stat în Construcţii Braşov şi Primăria Municipiului Codlea.
„Prin finalizarea acestui proiect important, demonstrăm încă o dată că avem capacitatea să atragem și să implementăm fonduri europene în proiecte importante pentru modernizarea serviciilor publice din județul nostru. Clădirea din Codlea a DGASPC Braşov va asigura condiții moderne pentru beneficiarii sistemului de asistență socială și pentru personalul care își desfășoară activitatea aici. Reabilitarea energetică și energia verde care asigură în bună măsură sustenabilitatea imobilului ne ajută să direcționăm economiile bugetare rezultate către alte domenii prioritare ale comunității brașovene”, a declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veştea, care a vizitat joi, 5 noiembrie, obiectivul finalizat.
Execuția efectivă a lucrărilor a început în data de 18 noiembrie 2024, odată cu transmiterea ordinului de începere de către autoritatea judeţeană.
Lucrările au inclus eficientizarea energetică a clădirii formate din subsol, parter şi patru niveluri, cu o suprafaţă construită de 678 mp şi o suprafaţă desfăşurată de 3.331 mp, în vecinătatea căreia, prin intermediul proiectului, s-a mai construit un corp de clădire cu o suprafaţă de 65,79 mp, având destinaţia de spaţiu tehnic. În cadrul imobilului existent au fost implementate soluții de modernizare și eficientizare a instalațiilor, reparații și înlocuiri ale unor elemente de construcții şi instalații degradate sau uzate moral, iar în corpul nou au fost instalate utilajele instalațiilor termice și sanitare ce asigură confortul termic și apa caldă menajeră, astfel încât instituţia să poată oferi asistență și sprijin pentru oricare persoană aflată în nevoie.
O componentă însemnată a renovării energetice a inclus refacerea instalațiilor termice: înlocuirea rețelei de distribuție, montarea unor corpuri radiante de tip ventiloconvector, sistem de încălzire cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice, recuperatoare de căldură în spațiile de cazare și birouri, precum şi panouri solare pentru asigurarea apei calde menajere.
De asemenea, au fost refăcute instalațiile sanitare pentru apă caldă menajeră și apă rece, au fost înlocuite în totalitate obiectele sanitare şi refăcute instalațiile electrice de iluminat, au fost montaţi senzori de prezență în spațiile comune şi a fost integrat un sistem de tip BMS (Building Management System) pentru controlul consumurilor de utilităţi.
Pentru protecţia termică a imobilului au fost executate izolarea termică a pereţilor exteriori şi a soclului, înlocuirea tâmplăriei pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, izolarea termică a planșeului sub pod, înlocuirea învelitorii din tablă ondulată cu tablă metalică tip țiglă şi refacerea finisajelor interioare și exterioare.
În urma investiției, imobilul din Codlea a devenit în cea mai mare parte autonom, asigurându-și energia electrică de la panourile fotovoltaice şi apa caldă, în mare parte, cu ajutorul panourilor solare.
106 beneficiari ai serviciilor sociale
Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare, spațiul va oferi condiții îmbunătățite pentru furnizarea serviciilor sociale. În clădire vor fi acordate în continuare serviciile sociale licențiate, şi anume Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino”, Adăpostul de Noapte pentru Copiii Străzii, Locuința Protejată „Venus”, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice și Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane, aflat în analiză în vederea licențierii.
Totodată, DGASPC Brașov are în vedere înființarea a încă trei servicii sociale, respectiv Venus II- AEQUILIBRIUM – un centru multifuncțional pentru protejarea și reintegrarea socială a victimelor violenţei domestice, un centru-pilot ce va oferi servicii integrate de reabilitare multidisciplinară pentru persoane cu dizabilități și persoane cu sindrom de stres posttraumatic și un centru maternal, care își vor desfășura activitatea în aceeași clădire, după parcurgerea demersurilor legale necesare. Prin activitatea desfășurată în cadrul acestor structuri, 106 beneficiari vor primi servicii de specialitate.
„Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect care a făcut posibilă reabilitarea clădirii și îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea serviciilor sociale. Pentru DGASPC Brașov este important ca spațiile în care oferim sprijin să răspundă cât mai bine nevoilor beneficiarilor și cerințelor specifice fiecărui serviciu social”, a declarat Julieta Gîrbacea, director general al DGASPC Brașov.Share Article
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