Noutăți Consiliul Județean Brașov

18/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Stadiul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente pe drumurile judeţene din proximitatea municipiului Braşov şi din zona Rupea

Lucrările de întreținere curentă a drumurilor administrate de Consiliul Județean Brașov sunt în plină desfăşurare.

În tot județul, echipele de muncitori au efectuat cosirea şi toaletarea vegetaţiei crescute în imediata apropiere a părţii carosabile, iar lucrările continuă cu refacerea asfaltului prin plombare, burduşiri, frezări, colmatarea crăpăturilor şi aşternerea covoarelor asfaltice.

În zona Braşov, deservită de firma SC Miracons SRL, pe 11 drumuri din administrarea Consiliului Judeţean au fost finalizate intervenţiile de estetică rutieră privind înlăturarea vegetaţiei care afectează circulaţia. Acum se execută lucrările de refacere a carosabilului pe următoarele tronsoane:

DJ 103A: Braşov – Tărlungeni;

DJ 103B: Săcele – Cărpiniş – Tărlungeni – Budila – Teliu – limită jud. Covasna;

DJ 112A: Hărman – Bod – Hălchiu – Codlea – Vulcan – DN 73A;

DJ 112B: Cristian – Vulcan;

DJ 112C: Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni;

DJ 112J: DN 1 – Dumbrăviţa (DJ 112C);

Totodată, administraţia judeţeană a transmis comanda pentru execuţia lucrărilor de pietruire a drumului DJ 112G Zărneşti – Măgura.

Planul de reparații curente a fost activat și pentru rețeaua rutieră din zona Rupea. În prezent, firma executantă SC Geiger Braşov SRL finalizează cosirile şi toaletările pe toate drumurile din această parte a judeţului. În paralel, conducerea CJ Braşov a transmis comenzile privind repararea asfaltului degradat situat pe următoarele drumuri:

DJ 131C: Augustin – Racoş /DN 13;

DJ 132B: Homorod – Caţa – Drăuşeni – Ionești;

DJ 137A Paloş – Cața;

DJ 131A: DN 13 (Gara Rupea) – Homorod (DJ 132);

DJ 131F: DN 13 (Rupea Gară) – Ungra;

DJ 104D: Făgăraş – Şoarş – Bărcut – lim. jud. Sibiu;

DJ 104J: DJ 104D (Făgăraş) – Calbor – Boholţ;

DJ 104K: Comăna de Jos – Crihalma – Ticuşu Nou – Ticuşu Vechi;

DJ 104L: Dacia – Viscri – Buneşti;

DJ 105D: DJ 105A (Staţiunea Băile Rodbav) – DJ 105;

DJ 132: Rupea – Homorod – Mercheasa – Jimbor – lim. jud. Harghita;

DJ 132C: Criţ – Meşendorf;

DJ 105A: lim. jud. Sibiu – Cincu – Rotbav – Şoarş – Văleni – Lovnic – Jibert – Dacia – Rupea;

DJ 105: Voila – Cincşor – Cincu – lim. jud. Sibiu;

DJ 130C: DJ 104 K – Ticușu Nou – DC 21.

În aceste zile se finalizează lucrările pe DJ 131C, DJ 132B și DJ 137A, urmând ca amplasamentele să fie predate în mod eșalonat constructorilor, în vederea execuţiei lucrărilor de reparații pe celelalte tronsoane de drumuri judeţene.

În acest context, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a subliniat importanța acestor intervenții: „Un județ dezvoltat are nevoie de o infrastructură sigură, care să asigure o mobilitate rapidă pentru locuitori și să sprijine mediul de afaceri. Prin intermediul acestor lucrări de întreținere curentă, ne asigurăm că fiecare comunitate braşoveană – de la cele din zona metropolitană, până la cele din partea de nord a judeţului – beneficiază de conexiuni rutiere la standarde optime. Obiectivul nostru rămâne acelaşi în fiecare an: drumuri curate, sigure și bine întreținute. Monitorizăm atent calitatea lucrărilor și le cerem constructorilor eficiență maximă, astfel încât disconfortul creat în trafic să fie cât mai redus, iar rezultatele să fie durabile”.









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