Noutăți Consiliul Județean Brașov
Sfârşitul verii aduce la Braşov două turnee internaţionale de tenis feminin care sunt programate pe terenurile Bazei Sportive Olimpia.
Ţiriac Foundation Trophy şi Braşov Open, competiţii incluse în circuitul profesionist, cuprinse în calendarul ITF World Tennis Tour şi dotate fiecare cu premii totale în valoare de 15.000 de dolari, vor reuni la poalele Tâmpei jucătoare aflate în prima mie de locuri a clasamentului WTA.
Ţiriac Foundation Trophy este organizat de Asociația Clubul Sportiv Junior Pro Tenis Braşov, în intervalul 23-30 august. El va aduce la startul calificărilor probei de simplu un număr de 64 de sportive, din 17 ţări, dintre care 32 vor intra pe tabloul principal. La proba de dublu vor concura 16 echipe.
Printre participante se numără şi româncele Maria Sara Popa (locul 434 WTA), Ilinca Dalina Amariei (541 WTA) şi Bianca Bărbulescu (587 WTA).
Calificările încep duminică, 23 august, la ora 10:00, semifinalele şi finalele urmând să se desfăşoare în zilele de 29 şi 30 august, la orele prânzului. Câştigătoarea turneului va primi un premiu în bani şi 15 puncte în clasamentul WTA.
Imediat după încheierea acestei competiţii este programat Braşov Open (WTT W15), în organizarea Federaţiei Române de Tenis. Turneul va avea loc în perioada 30 august – 6 septembrie şi va aduce de asemenea în prim-plan jucătoare importante din circuitul profesionist ITF.
Formatul competiţional este acelaşi: 64 de sportive vor evolua în calificări, cele mai bune 32 de jucătoare vor accede pe tabloul principal, iar proba de dublu va reuni 16 echipe. Pe lângă premiu, câştigătoarea va fi răsplătită tot cu 15 puncte în clasamentul WTA.
Turneele de la Olimpia beneficiază de susţinerea autorităţii publice a judeţului Braşov, în calitate de proprietar al bazei sportive, care pune la dispoziţie gratuit această infrastructură pentru toate competiţiile sportive de interes județean. Angajaţii Serviciului Întreţinere Infrastructură Sportivă, Imobile şi Drumuri Judeţene din cadrul Consiliului Judeţean se ocupă de administrarea Bazei Olimpia şi sunt pregătiţi să asigure cele mai bune condiţii tehnice pentru buna desfăşurare a partidelor.
„Mă bucur că avem un calendar competiţional bogat la Baza Sportivă Olimpia. Ambele competiţii sunt importante, deoarece ajută tinerele jucătoare să facă pasul spre tenisul mare şi să avanseze spre Top 100 WTA. Intrarea pe toată perioada turneelor va fi liberă şi îi invităm pe toţi iubitorii sportului alb să vină alături de sportive şi să le susţintă din tribunele arenei Olimpia”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.Share Article
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