Noutăți Consiliul Județean Brașov

30/10/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Pregătirea activităţii de deszăpezire a drumurilor judeţene în iarna 2026-2027

Administrația județeană pregăteşte asigurarea viabilităţii drumurilor din judeţul Braşov în sezonul rece 2026-2027. În cadrul ședinței ordinare din 29 octombrie, Consiliul Județean Brașov a aprobat Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii, care prevede modalitatea de desfășurare a activității de deszăpezire pe cele trei zone ale județului.

În baza contractelor subsecvente pentru lucrări de întreținere curentă pe timp de vară și iarnă a drumurilor județene, încheiate în acest an, operatorii care vor realiza deszăpezirea sunt SC Miracons SRL – în zona Braşov și SC Geiger Braşov SRL – în zonele Făgăraş și Rupea. În perioada imediat următoare, specialiștii CJ Brașov vor transmite ordinele de intrare în bazele operaționale. Plăţile se vor face pe baza prestaţiilor realizate în urma comenzilor privind asigurarea utilajelor, a materialelor antiderapante și a parazăpezilor, precum şi a serviciilor de deszăpezire efectiv realizate.

În momentul de faţă, autoritatea județeană administrează o reţea rutieră a cărei lungime totală este de 601,637 km. Din totalul rețelei, 9 sectoare de drumuri, reprezentând 49,939 km, vor fi închise pe perioada iernii, deoarece înregistrează un trafic redus şi localităţile pe care le traversează dispun de alte conexiuni rutiere. De asemenea, există segmente de drumuri judeţene aflate în intravilanul municipiilor şi oraşelor, a căror lungime totală ajunge la 23,203 km și pentru care asigurarea viabilității pe timp de iarnă cade în sarcina autorităţilor locale.

Pentru toate celelalte drumuri, având o lungime totală de 528,485 km, activitatea de deszăpezire este în responsabilitatea autorităţii judeţene. Vorbim despre 31 de sectoare rutiere totalizând 369,788 km, formate din drumuri judeţene ce asigură legătura satelor cu centrele de comună, 13 sectoare cu o lungime totală de 102,350 km, a căror stare de viabilitate trebuie menţinută pe tot parcursul sezonului rece, precum şi 17 tronsoane având o lungime însumată de 57,347 km, care înregistrează un trafic redus de vehicule.

„Luăm măsurile necesare pentru a asigura activitatea de deszăpezire în sezonul rece. Obiectivul nostru este să avem o circulaţie viabilă pe drumurile judeţene, indiferent de condiţiile meteorologice, să eliminăm blocajele, înzăpezirile şi orice potenţial pericol pentru participanţii la trafic. Pentru iarna 2026-2027 vom mobiliza resursele materiale și umane pe cele trei zone ale județului Brașov, astfel încât să putem interveni imediat ce condițiile meteorologice se vor înrăutăți. Drumurile județene trebuie să rămână deschise și sigure, iar echipele noastre vor ține legătura în permanență cu firmele de deszăpezire, pentru a asigura o circulație în condiţii optime”, a precizat preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.

Adrian Stanciu, director general-adjunct al Direcției Generale Drumuri Județene și Servicii Publice – CJ Brașov, a explicat că Planul Operativ de Acțiune pe timpul iernii cuprinde măsurile de prevenire a poleiului și a înzăpezirii prin patrulare și informări privind starea drumurilor, acționarea cu utilaje specifice pentru împrăștierea de material antiderapant în timpul ninsorilor liniștite sau atunci când viscolele sunt slabe, precum și asigurarea etapizată a cantităţilor necesare de produse chimice – clorură de calciu şi clorură de sodiu (sare), şi materiale granulare – nisip şi sorturi.

Ca măsuri pregătitoare pentru condiţii normale de circulaţie în sezonul rece, specialiștii autorității județene din cadrul Compartimentului Investiții în Infrastructura Rutieră Județeană, Întreținere și Reparații Drumuri Judeţene împreună cu reprezentanții Poliției Rutiere vor implementa un program de măsuri care vizează montarea parazăpezilor pe porţiunile de drumuri expuse viscolului şi înzăpezirii, verificarea mijloacelor de semnalizare rutieră specifice sezonului de iarnă, montarea unor indicatoare noi acolo unde se constată deteriorări sau sustrageri, dar şi reparaţia îmbrăcăminţilor asfaltice cu mixtură stocabilă, material special care se poate aşterne pe timp de iarnă, în cazul în care situaţia o cere.

Pentru prevenirea înzăpezirii drumurilor judeţene în condițiile unor situaţii specifice locale și existenței unor zone cu vânturi puternice care favorizează formarea sulurilor de zăpadă, urmează să fie montate parazăpezi mobile (metalice sau din material plastic), pe următoarele segmente:

> DJ 103A Braşov – Tărlungeni – Zizin, km 6+000–6+800 pe partea dreaptă;

> DJ 103A Braşov – Tărlungeni – Zizin, km 8+000–10+000 pe partea dreaptă;

> DJ 103B Săcele – Tărlungeni – Teliu, km 1+000–3+100 pe partea stângă;

> DJ 104C Făgăraş – Recea, km 7+500–9+000 pe partea dreaptă;

> DJ 104B Făgăraş – Ileni – Hârseni – Sebeş, km 10+600–11+500 partea dreaptă;

> DJ 112A Codlea – Vulcan Km 26+500–28+200 pe partea dreaptă;

> DJ 112D Cărpiniș – Prejmer, km 3+500–6+500 pe partea stângă.









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