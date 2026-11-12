Noutăți Consiliul Județean Brașov
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, a verificat luni, 19 octombrie, evoluţia acestui şantier care se desfăşoară pe un segment rutier în lungime de 16,869 km. Oficialul județean s-a deplasat împreună cu primarul comunei Șoarș, Dănuț Timiș, pe tronsoanele aflate în execuție și a discutat cu reprezentanții firmei constructoare, SC PORR Construct SRL, despre evoluția șantierului.
Startul lucrărilor a fost dat la mijlocul lunii noiembrie 2025 şi important este faptul că acestea avansează într-un ritm mai rapid decât graficul de execuţie asumat de antreprenor.
Pe porţiunile din extravilan, constructorul a finalizat consolidarea şi ranforsarea infrastructurii rutiere, a rezolvat problema scurgerii apelor pluviale prin intermediul șanțurilor pereate, iar în prezent lucrează la construcţia noii structuri rutiere și se concentrează pe așternerea straturilor asfaltice. Lucrările au ajuns în etapa aşternerii stratului de uzură (BA 16), trasării marcajelor transversale şi longitudinale (axiale şi marginale), precum şi instalării semnalizărilor rutiere verticale.
Pe segmentele din intravilanul localităților Șoarș și Bărcut, antreprenorul realizează lucrările la suprastructura rutieră, prin așternerea stratului de legătură, după care urmează cel de uzură.
La cele trei poduri aflate pe traseu s-au executat variantele de deviere temporară a circulaţiei în vecinătatea lor, s-au desfăşurat demolările necesare şi s-au realizat lucrările la infrastructură. În momentul de faţă, constructorul lucrează la suprastructura podurilor, respectiv la montarea grinzilor, urmată de suprabetonare şi aşternerea straturilor de asfalt.
Potrivit prevederilor contractuale, lucrările trebuie realizate în decurs de 30 de luni, timp în care tronsonul rutier va fi reabilitat în totalitate, de la fundaţie până la suprafaţa de circulaţie, astfel încât traficul să se poată realiza în cele mai bune condiţii. Ţinând cont de procentele avansate ale execuţiei, sunt şanse mari ca lucrările să fie finalizate până la sfârşitul acestui an, cu condiţia ca vremea să fie prielnică, ceea ce înseamnă un câștig important de timp pentru comunitățile locale.
Valoarea totală a contractului privind proiectul tehnic şi execuţia modernizării Lotului III a fost actualizată la 81 de milioane de lei, finanţarea fiind asigurată din bugetul propriu al Judeţului Braşov şi din Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Actualizarea valorii contractuale s-a realizat la solicitarea antreprenorului, fiind justificată din punct de vedere tehnic de lucrări suplimentare care au fost necesare.
„Sunt mulţumit de ceea ce am găsit pe teren, de ritmul lucrărilor impus de constructor și de mobilizarea din şantier. Acest proiect este vital pentru conectivitatea dintre județele Brașov și Sibiu, iar faptul că avansăm atât de rapid demonstrează că o planificare riguroasă și un parteneriat solid cu un antreprenor serios dau rezultate concrete pentru cetățeni. Locuitorii din Șoarș și Bărcut, precum și toți cei care tranzitează zona spre şi dinspre județul Sibiu vor beneficia mult mai devreme de o infrastructură modernă, sigură și la standarde europene. Continuăm să investim în conectivitatea județului Brașov, deoarece drumurile bune înseamnă dezvoltare economică și o viață mai bună pentru comunitățile noastre”, a precizat preşedintele CJ, Adrian-Ioan Veştea.
La rândul său, primarul Dănuț Timiș a remarcat importanța drumului DJ 104D care, odată reabilitat, va reprezenta cea mai directă cale de acces între Făgăraș și Sighișoara, două orașe importante din punct de vedere economic și turistic.
Prin intermediul Programului Naţional „Anghel Saligny” este finanţat şi Lotul II din DJ 104D, care face legătura între Făgăraş şi Şoarş pe o lungime de 10,085 km. Valoarea contractului de proiectare şi execuţie depăşeşte 36 de milioane de lei, lucrările urmând să fie implementate de asocierea Diferit AG SRL (lider) – Diferit SRL – Viarom Construct SRL – SC Construct CDP SRL.
Până în prezent, şantierul nu a putut fi demarat din cauza avizului condiționat al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, care impune protejarea pe mai multe sectoare a magistralelor de aducțiune gaz. În prezent se lucrează la proiectul tehnic de protejare a acestor magistrale, astfel încât TRANSGAZ să emită avizul necesar și să poată începe lucrările.
În condiţiile în care tronsonul Făgăraș – Șoarș a înregistrat deteriorări majore produse de traficul greu, pentru a putea asigura condițiile minime de siguranță pentru participanții la trafic, Consiliul Județean a comandat lucrări provizorii care să minimizeze riscul de incidente și să asigure siguranța circulației până când vor începe lucrările propriu-zise de reabilitare.
Astfel, în prezent se execută lucrări de intervenție constând în:
- plombarea gropilor cu mixtură asfaltică;
- frezare și completare cu material frezat, precum și compactare pentru asigurarea planeității drumului;
- asigurarea scurgerii apelor în zonele în care se fac reparații ale drumului;
- tăierea vegetației pentru asigurarea vizibilității.
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