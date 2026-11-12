Noutăți Consiliul Județean Brașov
Digitalizarea administrației publice din județul Brașov face un nou pas înainte prin intermediul unui proiect finanțat în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021–2027, Prioritatea 2 – „O regiune digitală”.
Contractul de finanțare pentru proiectul „Comunități digitale în Județul Brașov” a fost semnat de Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și de Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, autoritatea de management a acestui program de finanțare.
Cu o valoare de peste 2,2 milioane de lei, proiectul este implementat de UAT Județul Brașov, ca lider în parteneriatul cu Orașul Râșnov și comunele Sâmbăta de Sus, Apața, Hârseni, Jibert, Vulcan, Mândra, Ticușu și Dumbrăvița.
Activitățile sale se desfășoară în perioada 30 septembrie 2026 – 29 iulie 2028 și au ca obiectiv modernizarea administrației publice, îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și consolidarea colaborării dintre instituții.
Valoarea totală a proiectului este de 2.297.487,50 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor europene ajunge la 1.952.864,38 lei.
Investițiile cuprinse în proiect vizează digitalizarea proceselor administrative, interoperabilitatea sistemelor informatice ale administrațiilor partenere, implementarea registraturii electronice, managementul documentelor și al fluxurilor de lucru, schimbul de date și dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților.
Soluțiile vor contribui la eficientizarea activității instituțiilor și la simplificarea interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri. Proiectul include, de asemenea, cooperarea cu Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, prin parteneriat și schimb de bune practici, în sprijinul obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
„Digitalizarea este o necesitate pentru un județ dinamic așa cum este Brașovul. Încă din anul 2019 am accesat fonduri europene și am fost deschizători de drumuri la nivel național în implementarea digitalizării administrative la nivelul aparatului executiv și al instituțiilor din subordinea noastră. Mă bucur că acum, tot cu ajutorul fondurilor europene, putem extinde procesul de digitalizare la primăriile din județ. Acest proiect ne permite să construim un ecosistem administrativ interconectat, în care Consiliul Județean și autoritățile locale să poată colabora rapid și eficient, iar serviciile publice furnizate persoanelor fizice și juridice să fie mai eficiente. Continuăm să atragem resurse financiare care modernizează comunitățile brașovene și le transformă în modele de performanță administrativă”, a declarat președintele CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea.
Simion Crețu, directorul general al ADR Centru, a menționat că „prin proiectele implementate în Regiunea Centru urmărim să dezvoltăm soluții digitale care să faciliteze interacțiunea dintre cetățeni și administrație, să îmbunătățească schimbul de date și să crească gradul de interoperabilitate între instituțiile publice. În același timp, aceste proiecte creează premisele unei administrații mai eficiente, prin gestionarea mai bună a resurselor, reducerea timpului necesar accesării serviciilor și dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din administrația publică. Schimbul de bune practici și colaborarea dintre administrațiile publice reprezintă, de asemenea, elemente importante ale cererilor de finanțare și arată că beneficiarii vor împărtăși rezultatele obținute cu partenerii lor”.
Prin aceste investiții, administrațiile publice din județul Brașov vor furniza servicii mai accesibile și mai eficiente, cu un timp redus de procesare a documentelor și vor întări colaborarea interinstituțională, în beneficiul cetățenilor și al comunităților locale.Share Article
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