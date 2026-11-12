Noutăți Consiliul Județean Brașov

14/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Viabilizăm drumurile judeţene şi asigurăm condiţii sigure de circulaţie pentru toţi participanţii la trafic

La o lună după ce Consiliul Judeţean Braşov a transmis către firmele prestatoare primele comenzi pentru lucrările de întreținere curentă a rețelei de drumuri judeţene, sunt în plină desfăşurare intervenţii esenţiale privind cosirea vegetaţiei, tăierea plantelor lemnoase şi eliminarea ramurilor uscate din proximitatea reţelei rutiere.

Vicepreşedintele CJ Daniel Şoim, cel care coordonează activitatea Direcţiei Generale Drumuri Judeţene şi Servicii Publice, a verificat în zona Făgăraş modul cum se desfăşoară aceste lucrări de estetică rutieră.

În momentul de faţă, cosirile şi toaletările s-au încheiat pe următoarele drumuri:

DJ 104A Perșani (DN1) – Șinca Veche – Șercăița – Bucium – Mărgineni – Sebeș – Recea – Gura Văii – Lisa – Sâmbăta de Sus – Drăguș – Viștea – Victoria;

DJ 104B Făgăraș – Ileni – Hârseni – Sebeș;

DJ 104C Făgăraș – Hurez – Săsciori – Recea.

Firma prestatoare, SC Geiger Brașov SRL, a executat cosirea mecanică a vegetației din ampriza și zona de siguranță a acestor artere, precum și cosirea manuală în proximitatea parapeților, a semnalizărilor verticale, podețelor și bornelor kilometrice. De asemenea, au fost realizate tăierea mecanică a lăstărișului, drajonilor, arbuștilor și a plantelor lemnoase, precum și curățarea și înlăturarea ramurilor uscate care afectau vizibilitatea și buna desfășurare a circulației.

Potrivit vicepreşedintelui Şoim, în perioada imediat următoare această componentă a lucrărilor de întreţinere curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene se va finaliza şi pe tronsoanele:

DJ 102A Olteț (DN1) – Rucăr sat;

DJ 102G Victoria – Viștișoara – Stațiunea Sâmbăta;

DJ 103F Voila (DN1) – Voivodeni – Pojorta – Breaza;

DJ 104E Șinca (DN 73A) – Mănăstirea Șinca Veche;

DJ 105B Sâmbăta de Jos – Stațiunea Sâmbăta;

DJ 105C Ucea de Jos (DN1) – Intersecție Ucea de Sus;

DJ 105P Ucea de Sus – lim. jud. Sibiu;

DJ 107B DN1 – Feldioara;

DJ 107D DJ 104B – Răușor;

DJ 109 Beclean (DN1) – Luța – Ludișor – Voivodeni;

DJ 130B Părău (DN1S) – Grid – Perșani;

DJ 131P Șercaia (DN1) – Hălmeag.

Lucrări similare sunt în desfăşurare şi pe drumurile din celelalte zone ale judeţului Braşov, respectiv în zona Braşov, unde acţionează SC Miracons SRL, şi în zona Rupea, deservită tot de SC Geiger SRL.

„Încheiem cosirea vegetaţiei şi toaletarea lăstărişului din zona de siguranţă a drumurilor judeţene, urmând să trecem la reparaţiile propriu-zise. Acestea vor consta în lucrări de plombare, burduşiri, frezări, colmatarea crăpăturilor şi aşternerea covoarelor asfaltice, în funcţie de necesităţile fiecărui sector de drum în parte. Ulterior vom realiza lucrările de semnalizare rutieră, atât trasarea marcajelor longitudinale şi transversale, cât şi instalarea indicatoarelor rutiere în zonele în care acestea lipsesc sau sunt deteriorate”, a precizat vicepreşedintele Daniel Şoim.

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