Noutăți Consiliul Județean Brașov

20/08/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Judeţul Braşov are steag oficial, aprobat de Guvernul României

Judeţul Braşov are steag oficial.

În urma demersurilor procedurale realizate de specialiştii Consiliului Judeţean Braşov, sub coordonarea Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, prezidată de dr. Ileana Căzan, modelul de steag al judeţului Braşov a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 578/30.07.2026, publicată ieri în Monitorul Oficial.

Steagul județului Brașov este de culoare albastră „caeruleus”, având în centru stema județului Brașov aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 190/2019, sub care este scris cu majuscule „JUDEȚUL BRAȘOV”, literele fiind îngroşate şi realizate cu cerneală aurie, dimensionate proporțional cu dimensiunea steagului și a stemei centrale. Ambele părţi ale drapelului sunt identice.

„Adoptarea oficială a steagului județului Brașov reprezintă un moment de importanţă administrativă și de respect pentru identitatea noastră locală. Acest simbol, realizat sub stricta coordonare a specialiștilor în heraldică, oglindeşte esenţa judeţului nostru în concordanţă cu istoria sa, reunind memoria Țării Făgărașului, a Scaunului Rupea și a Brașovului. Acest drapel va flutura cu mândrie alături de cel al României și al Uniunii Europene, reafirmând forța, unitatea și demnitatea județului nostru”, a declarat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Aşadar, elementul central al steagului îl reprezintă stema judeţului Braşov, în formă de scut triunghiular cu marginile rotunjite.

Potrivit descrierii elementelor care compun steagul, regăsite în Anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern, partiția dreaptă a stemei are o coroană regală deschisă, căptușită cu purpură, în culoare naturală, plasată într-un câmp roşu. Coroana este închisă cu opt segmente de cerc, din care sunt vizibile cinci, toate ornamentate cu perle și surmontate de un glob crucifer. Partea de jos a coroanei este compusă din opt fleuroane încrustate cu pietre prețioase, din care se văd cinci fleuroane, totul de argint.

Partiția stângă a stemei este tăiată. În partea de sus, în câmp albastru este figurată o acvilă cruciată de aur, cu zborul luat, cu ghearele și ciocul roșii, privind spre dreapta. Este flancată de soare în dreapta și de semilună în partea stângă, acestea fiind de asemenea aurii. Acvila surmontează șapte coline de argint. În partea de jos, în câmp verde, avem un zid de cetate cu poartă, ferestre și metereze. Zidul se termină cu trei turnuri, cel din mijloc ușor supraînălțat – totul de argint. În vârful partiției se află un brâu undat de argint.

Stema simbolizează în ansamblul ei reuniunea entităților administrative istorice, Districtul Făgăraș și Scaunul Rupea, în cadrul actualului județ Brașov, partea dreaptă semnificând prevalența administrativă a Brașovului de-a lungul istoriei. Coroana regală simbolizează intrarea Brașovului în componența statului român și realizarea României Mari, fiind element existent și în stema județului Brașov adoptată după anul 1921. Partea din stânga sus reprezintă Țara Făgărașului, acvila cruciată simbolizând descălecatul lui Negru Vodă în Țara Românească, sub care este înfăţişat Ținutul Cohalmului/Scaunul Rupea, prin reproducerea stemei istorice. Brâul undat de argint reprezintă râul Olt, care parcurge toate cele trei regiuni istorice ale actualului județ Brașov. Culoarea albastră (caeruleus) simbolizează loialitate și spiritualitate.

În conformitate cu dispozițiile legale, arborarea steagului judeţului Braşov se realizează la intrarea în sediile Consiliului Judeţean şi ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea sa, şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene. Steagul poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive. Municipiile, oraşele, comunele braşovene pot arbora şi steagul judeţului, împreună cu steagurile proprii, în condiţiile legii.









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