Noutăți Consiliul Județean Brașov

02/11/2026 - In Noutati By Mihaela Chicomban Comment off Încă un pas în procedura de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Braşov!

Alexandra Săliștean, arhitectul-şef al judeţului, şi specialiştii Direcţiei Arhitect-Șef din cadrul Consiliului Judeţean Braşov au organizat luni, 2 noiembrie, ședința de prezentare a versiunii finale a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Brașov, instrumentul prin care autoritatea publică judeţeană își exercită rolul de coordonator al teritoriului judeţului Braşov.

Preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea a participat la această şedinţă care a marcat parcurgerea unei etape importante înaintea recepţiei documentaţiei, alături de vicepreşedinţii Adrian Iatan şi Daniel Şoim şi de directorii direcţiilor de specialitate din cadrul Executivului judeţean.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov – instrumentul de atingere a coeziunii teritoriale la nivelul judeţului nostru – a trecut în ultimii patru ani printr-un proces de actualizare. Forma finală, avizată de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, a fost prezentată de dr. urb. arh. Nicolae Țarălungă, coordonatorul echipei de elaborare a documentaţiei. Potrivit acestuia, judeţul Braşov se dezvoltă policentric şi punctele-cheie care îi determină dezvoltarea sunt parteneriatul teritorial, conectivitatea şi mobilitatea, patrimoniul natural şi cultural, elementele naturale de calitate (zone protejate) şi managementul prudent al resurselor de teren din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

În structura PATJ sunt incluse studii de fundamentare, analiza situației existente, diagnostic prospectiv și general, strategia de dezvoltare teritorială, politici de dezvoltare cu elemente cu caracter director preluate obligatoriu în planurile urbanistice generale, plan de implementare cu etapizarea proiectelor majore, responsabili și surse de finanțare. De menţionat este faptul că elementele spaţiale de dezvoltare cuprinse în PATJ Braşov sunt integrate într-un sistem informatic geografic GIS, această bancă de date oferind posibilitatea unei actualizări periodice. Direcția Arhitect-Șef va monitoriza implementarea PATJ și va analiza periodic necesitatea actualizării.

„Specialiştii ne-au transmis un mesaj important: judeţul Braşov este un teritoriu al conectivităţii, competitivităţii şi atractivităţii şi aceştia sunt pilonii de bază în proiectarea dezvoltării judeţului nostru în perspectiva anului 2030”, a declarat preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea. În opinia sa, „Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean este cel mai important document strategic pentru noi, ca autoritate publică. În lipsa lui, nu dispunem de un instrument propriu prin intermediul căruia să hotărâm asupra direcţiei de dezvoltare în plan judeţean. PATJ reprezintă baza proiectelor de investiții din întreg județul Brașov și documentul prin care se stabilesc direcțiile obligatorii pe care planurile urbanistice generale ale municipiilor, orașelor și comunelor trebuie să le adopte și să le respecte”.

„Scopul documentației PATJ este acela de a oferi județului Brașov un instrument director de planificare spațială privind posibilitățile de dezvoltare în context zonal, național și european, având totodată rolul esențial de a diminua disparitățile de dezvoltare dintre diferitele zone ale județului. Elementele cu caracter director din PATJ sunt preluate obligatoriu în actualizarea planurilor urbanistice generale ale municipiilor, orașelor și comunelor din județ. Practic, PATJ este modul în care administrația județeană se asigură că nicio localitate nu își elaborează un plan urbanistic care să contrazică direcția unitară și echilibrată de dezvoltare a județului – de la zonele industriale, la coridoarele ecologice și zonele inundabile”, a explicat Alexandra Săliştean, arhitect-şef al judeţului Braşov.

Planul de Acţiune al PATJ cuprinde etapizarea implementării proiectelor majore de investiţii ale judeţului, responsabilii şi sursele de finanţare ale acestor proiecte. Pe baza prevederilor sale se pot realiza studii de fezabilitate pentru proiecte de interes judeţean. De asemenea, acesta corelează şi integrează într-o singură viziune teritorială documentele strategice sectoriale: planuri de management al deşeurilor, de transport, apă-canal, calitatea aerului, riscuri de inundaţii.

Pentru a deveni aplicabil, Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov actualizat va fi supus dezbaterii publice şi aprobării în plenul forului deliberativ judeţean.









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