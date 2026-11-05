Primăria Timișoara face noi demersuri pentru modernizarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”

Primăria Timișoara continuă demersurile pentru a obține fonduri de la bugetul de stat, prin Programul național „Mihail Cantacuzino”, pentru Ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”. Este vizat Corpul C1 de pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 3, o clădire istorică construită în anul 1925, cu regim de demisol, parter, etaj și mansardă, situată în apropierea clădirii principale a spitalului. În prezent, aici funcționează Ambulatoriul de specialitate, unde copiii beneficiază de consultații și servicii medicale în cabinete de specialitate, neonatologie, laboratoare medicale și sala de kinetoterapie.

Investiția vizează consolidarea structurii de rezistență, refacerea planșeelor și a acoperișului, modernizarea instalațiilor electrice, sanitare, termice și de ventilație, precum și măsuri de eficientizare energetică. Sunt prevăzute, de asemenea, intervenții pentru îmbunătățirea siguranței la incendiu, a accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă și a condițiilor de igienă și funcționare. Destinația medicală a clădirii va fi păstrată.

Investiția este estimată la aproximativ 35,1 milioane de lei, cu TVA, din care aproximativ 34,9 milioane de lei ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat, prin Programul „Mihail Cantacuzino”, iar 200.000 de lei de la bugetul local. Primăria Municipiului Timișoara a făcut deja demersurile pentru includerea Corpului C1 pe lista obiectivelor propuse spre finanțare prin Programul „Mihail Cantacuzino”, aprobată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Următorul pas constă în aprobarea un proiect de hotărâre de către Consiliul Local.

Inițiativa completează investiția de aproape 15 milioane de lei pregătită de municipalitate pentru eficientizarea energetică a clădirii principale, prin Programul Regional Vest 2021–2027. Proiectul include izolarea termică, modernizarea instalațiilor, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, iluminat eficient energetic și panouri fotovoltaice. Sunt prevăzute, de asemenea, lucrări pentru creșterea siguranței și accesibilității: instalarea unui lift pentru transportul pacienților pe targă, construirea unei scări de evacuare și amenajarea unei rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la adresa: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/2026/670

Serviciul Comunicare