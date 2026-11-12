Primăria Timișoara numește un director interimar la Filarmonica „Banatul”

Viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Lațcău, l-a numit pe dirijorul Radu-Ioan Zaharia director interimar al Filarmonicii „Banatul” Timișoara. Acesta a ocupat funcția de director artistic și dirijor principal al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, în perioada 2024-2026, unde a exercitat și atribuții de conducere administrativă în absența managerului instituției. Radu Zaharia își va prelua atribuțiile luni, 16 noiembrie.

În cadrul Filarmonicii „Oltenia”, Radu Zaharia a fost implicat în planificarea programelor artistice, coordonarea resurselor umane, atragerea de parteneri și sponsori și dezvoltarea colaborărilor cu dirijori și soliști de renume. Este și președintele Asociației „Foedus Concordiae”, prin care organizează concerte, concursuri instrumentale, lansări editoriale și alte evenimente culturale.

De-a lungul carierei, a colaborat cu instituții muzicale din România și din străinătate, printre care Filarmonica „Banatul” și Opera Națională Română din Timișoara, Opera de Stat din Novi Sad și orchestre din Serbia. A activat ca artist liric-corepetitor la Filarmonica „Banatul”, între 2016 și 2023, și ca profesor de orchestră la Colegiul de Arte „Ion Vidu”, între 2016 și 2020.

Radu-Ioan Zaharia este absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializarea dirijat simfonic, unde a studiat sub îndrumarea maestrului Petru Sbârcea.

Numirea vine după demisia din motive personale a directorului Ovidiu Andriș, care a condus Filarmonica „Banatul” în ultimii cinci ani. În această perioadă, instituția a participat la programul Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii, și-a consolidat reputația prin programe artistice de înaltă calitate, a inițiat colaborări cu muzicieni de prestigiu și a derulat proiecte care au adus muzica simfonică mai aproape de timișoreni.

Serviciul Comunicare