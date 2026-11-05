Primăria Timișoara propune actualizarea sistemului TimPark: facilități pentru rezidenți și extinderea sistemului de parcare

Municipiul Timișoara, prin Serviciul Public TIMPARK, propune actualizarea regulamentului de parcare, care va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Modificările vizează menținerea unor tarife avantajoase pentru timișorenii cu domiciliul și autovehiculul înregistrat fiscal în Timișoara, eliberarea parcărilor de vehiculele cu gabarit neadecvat, extinderea sistemului în cartiere și actualizarea tarifelor, după mai mulți ani în care acestea au rămas neschimbate.

Conform proiectului, Abonamentul Rezident va avea tarife anuale de 350 de lei în zona roșie, 300 de lei în zona galbenă și 250 de lei în zona albastră. Persoanele cu domiciliul în Timișoara și autovehiculul înregistrat fiscal în municipiu vor beneficia de o reducere de 60%, astfel că vor plăti 120 lei, 100 lei, respectiv 80 de lei pe an, sume apropiate de tarifele actuale.

Proiectul propune și interzicerea parcării în sistemul TimPark pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, lungimea mai mare de 5 metri sau cu o capacitate de transport de peste 9 persoane. Acestea pot ocupa mai mult de un loc de parcare, pot îngreuna circulația și pot limita manevrele celorlalți șoferi. Măsura urmărește utilizarea eficientă a parcărilor și creșterea siguranței în trafic.

În ceea ce privește gratuitatea parcării pentru persoanele cu handicap, aceasta va fi menținută pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, urmând să fie eliminată pentru persoanele cu handicap mediu și ușor. Modificarea respectă drepturile prevăzute de legislația specială. Administrația locală propune, de asemenea, eliminarea gratuității parcării în zonele roșie, galbenă și albastră pentru autovehiculele 100% electrice. Utilizarea unui loc de parcare presupune consumul aceleiași resurse publice, indiferent de tipul de propulsie, iar încurajarea electromobilității poate fi realizată prin alte măsuri.

Totodată, tarifele abonamentelor și tariful orar vor fi actualizate, în medie, cu 40%, după patru ani și jumătate în care au rămas neschimbate. Ajustarea ține cont de creșterea cumulată a prețurilor de consum, de aproximativ 47,5% în perioada ianuarie 2022 – august 2026, și asigură resursele necesare întreținerii și dezvoltării infrastructurii de parcare.

Conform proiectului, sistemul TimPark se extinde cu 64 de locații, însumând 4.319 locuri de parcare, pentru a răspunde problemelor semnalate de locuitorii din cartierele în care vehiculele sunt parcate în zone netaxate. Totodată, opt locații, cu 179 de locuri, vor fi încadrate în zona verde. Măsura urmărește reducerea presiunii asupra cartierelor și facilitarea accesului riveranilor la locurile de parcare.

În piețele agroalimentare vor fi amenajate locuri dedicate aprovizionării cu marfă, cu un tarif unic zilnic, achitabil prin mijloace electronice. Acestea vor asigura comercianților un acces organizat și predictibil pentru aprovizionare.

Prin actualizarea regulamentului, Primăria Municipiului Timișoara urmărește o organizare mai eficientă a sistemului de parcare și o utilizare echitabilă a spațiului public.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la adresa: https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/2026/620

Serviciul Comunicare