Orașul Cisnădie va avea două noi platforme digitale pentru administrarea taxelor și impozitelor locale, evidența patrimoniului și gestionarea documentațiilor de urbanism. Investiția depășește 2,5 milioane de lei și este finanțată prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, cu termen de implementare până în octombrie 2028. Proiectul „Soluții digitale integrate pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă în cadrul U.A.T. […] The post 2,5 milioane de lei pentru o Primărie digitală la Cisnădie. Ce vor putea face noile platforme appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Distribuie: Facebook Instagram