548 de proprietari de Porsche au primit avertismente să nu mai conducă deloc bolizii de lux: „Să oprească imediat utilizarea mașinilor”

Porsche le cere proprietarilor a 548 de automobile din SUA să nu le mai conducă până la verificare. O componentă care fixează roata se poate rupe, cu riscul desprinderii acesteia în mers. Campania anunțată pe 16 octombrie 2026 include unele dintre cele mai performante modele ale mărcii, de la 911 Turbo S și GT3 RS până la Cayman GT4 RS.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗