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A îngropat un Boeing 737 în curtea casei și îl transformă în buncăr. Cât l-a costat avionul cumpărat de pe Facebook

a Scris de andreea fecioru
A îngropat un Boeing 737 în curtea casei și îl transformă în buncăr. Cât l-a costat avionul cumpărat de pe Facebook
Aosom
Un inginer britanic în vârstă de 25 de ani a avut o idee ieșită din comun: a cumpărat un Boeing 737 scos din uz și a decis să-l îngroape în propria grădină. Dave Billings a folosit o macara uriașă pentru a coborî fuzelajul aeronavei într-o groapă de patru metri adâncime, iar planul său este să trans

Sursa: Click

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