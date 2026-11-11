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A îngropat un Boeing în grădină. Planul neobișnuit al unui britanic

a Scris de alexandra ionescu
A îngropat un Boeing în grădină. Planul neobișnuit al unui britanic
Aosom
Un britanic în vârstă de 45 de ani a cumpărat cu doar 4.000 de lire sterline fuselajul unui Boeing 737-500 scos din uz și l-a îngropat în grădina casei sale din Derbyshire. Dave Billings vrea să transforme aeronava într-un spațiu neobișnuit de relaxare și petreceri, care să poată servi și drept adăpost în cazul unui război.

Sursa: Realitatea

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