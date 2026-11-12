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A plătit 4.000 de lire pentru un Boeing scos din uz și l-a îngropat în grădină. Proiectul neobişnuit al unui inginer britanic

f Scris de florentina grigore
A plătit 4.000 de lire pentru un Boeing scos din uz și l-a îngropat în grădină. Proiectul neobişnuit al unui inginer britanic
Aosom
Un avion de pasageri scos din uz a ajuns la câțiva metri sub pământ, în grădina unui bărbat din Anglia. În spatele acestei achiziții neobișnuite se află un proiect la care proprietarul lucrează de mai mulți ani şi care trebuie să fie gata până la aniversarea căsătoriei sale.

Sursa: Adevarul

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