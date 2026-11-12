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Adobe pune inteligența artificială la treabă în Photoshop și Premiere. Noul Creative Agent poate edita singur fotografii și videoclipuri, la comanda ta

o Scris de ozana mazilu
Adobe pune inteligența artificială la treabă în Photoshop și Premiere. Noul Creative Agent poate edita singur fotografii și videoclipuri, la comanda ta
Aosom
Editarea unei fotografii sau a unui videoclip poate însemna mult mai mult decât alegerea unui filtru sau ajustarea câtorva culori

Sursa: Playtech

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